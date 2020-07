Weitere Unterstützung für die freien Kulturträger

Würzburg.Keine Auftritte, keine Aufträge, kein Einkommen, inzwischen seit vier Monaten – Perspektive ungewiss.n und Künstler aller Sparten und zahlreiche Solo-Selbstständige, Theater, Clubs, Kinos, kleine wie große mittelständische Unternehmen der Kulturwirtschaft stecken besonders tief und wahrscheinlich besonders lange in der Corona-Krise. Künstler sind zum großen Teil gezwungen, Grundsicherung zu beantragen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und auch größere freie Einrichtungen sind in ihrer Existenz gefährdet. Auch in Würzburg.

Die Stadt Würzburg versucht seit Beginn der Krise mit einer Reihe von Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Mietstundungen, Einrichtung einer digitalen Kunstplattform im Netz und Förderung von Kunstprojekten, die für den öffentlichen Raum Internet produziert werden, standen zu Beginn. Ebenso wurden Runde Tische „Kultur in Not“ mit Kulturschaffenden, Stadträten und Landtagsabgeordneten initiiert, um sinnvolle Strategien zu entwickeln.

Jetzt hat der Würzburger Stadtrat auf Initiative von Kulturreferent Achim Könneke einstimmig eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die freien Kulturträger noch nachhaltiger durch die Krise zu bringen.

Dazu gehört zum einen der Beschluss, dass alle für das Jahr 2020 beschlossenen Projektförderungen und Jahresförderungen für Freie Kultureinrichtungen komplett ausgezahlt und nicht zurückgefordert werden, auch wenn die geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden. Hierzu wurde als neuer, zusätzlicher Förderungszweck der Erhalt der Kulturlandschaft und der kulturellen Vielfalt festgelegt. Diese Maßnahme bringt allen Kultureinrichtungen mehr Planungssicherheit und ermöglicht es, die städtischen Fördermittel zur Grundsicherung der Einrichtung einzusetzen.

Gleichzeitig wurde beschlossen, den freien Kultureinrichtungen, die in angemieteten städtischen Einrichtungen arbeiten, die bisher für drei Monate gestundeten Mieten solange zu stunden, wie ein regulärer Betrieb nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. Gleichzeitig arbeitet das Kulturreferat an weiteren Maßnahmen zur Unterstützung der Kultur. Dazu gehört, dass die Verwaltung versucht, etwa durch den Ausfall des Hafensommers nicht gebrauchte Finanzmittel umzuschichten und damit weitere Hilfsmaßnahmen zu finanzieren.

Ein erstes Beispiel ist das Kulturpicknick vom 16. Juli bis 2. August unter freiem Himmel, bei dem an 18 Abenden Veranstaltungen wie Konzerte, Improvisationstheater, Flamenco-Tanz, Songwritermusik und Poetry-Slam stattfinden. Damit ergeben sich für die Künstler der Region erste Auftrittsmöglichkeiten und auch teils seit Monaten erste Honorare.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020