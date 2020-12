Was ist am letzten Tag des Jahres 2020 erlaubt?

Würzburg.Silvester: Viele Bürger sind angesichts von Corona verunsichert, welche Regelungen am letzten Tag des Jahres 2020 gelten.

Landrat Thomas Eberth ist es deshalb besonders wichtig, möglichst viele Bürger über die geltenden Regelungen im Landkreis Würzburg zu informieren.

Verordnung gilt bis 10. Januar

Die elfte Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die am 15. Dezember erlassen worden ist, regelt Veranstaltungen, Feiern und Versammlungen bis einschließlich 10. Januar 2021. Unter diese Regelungen fallen somit auch Silvesterfeiern, heißt es in der Mitteilung der Verantwortlichen.

Kontaktbeschränkungen

Nach den gelockerten Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtstage gelten an Silvester wieder die generellen Kontaktbeschränkungen der Verordnung.

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands, so lange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt höchstens fünf Personen nicht überschritten wird; die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht.

Auch am Abend des 31. Dezember 2020 gilt die Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr. Darüber hinaus sind Ansammlungen und öffentliche Festivitäten landesweit untersagt. Silvesterfeuerwerk darf nicht verkauft werden. Das Böllern auf öffentlichen Plätzen ist nicht gestattet. Auf Privatgrund kann – unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen – noch vorhandenes Feuerwerk abgebrannt werden.

Thomas Eberth appelliert – auch im Namen der Bürgermeister im Landkreis – an die Bevölkerung, sich an die geltenden Regelungen zu halten.

Aufruf zur Solidarität

In einem Aufruf erklärt der Landrat: „Corona fordert uns allen aktuell viel ab. Liebgewordene Traditionen wie im Freundes- und Bekanntenkreis Silvester zu feiern und das neue Jahr mit Böllern zu begrüßen, sind in diesem Jahr leider nicht möglich. Dennoch möchte ich Sie bitten, sich an Silvester umsichtig zu verhalten und die geltenden Regeln zu befolgen. Lassen Sie uns in dieser entscheidenden Zeit solidarisch handeln und zusammenstehen!“ pm

