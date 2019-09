„Wage den Sprung ins Ausland“

Odenwald-Tauber.Junge Menschen, die sich mit dem Gedanken an einen Auslandsaufenthalt beschäftigen, aber auch deren Eltern, sind am Freitag, 11. Oktober, zur Informationsveranstaltung „Wage den Sprung“ eingeladen. Die Veranstaltung findet um 14 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17, Tauberbischofsheim, statt.

Viele junge Menschen möchten vor, nach oder während der Schule, des Studiums oder der Ausbildung eine Zeit im Ausland verbringen, um andere Kulturen kennen zu lernen. Doch „weg von zuhause“ will gut vorbereitet sein. Die verschiedenen Möglichkeiten, Zeit im Ausland zu verbringen, werden im Rahmen eines Onlinevortrags über Skype vorgestellt. Referentin ist Claudia Silvestroni von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit. Freiwilligendienste, Work & Travel, Au-Pair-Aufenthalte, Sprachkurse und -reisen sowie Jobs und Praktika werden näher beleuchtet. Fragen können während des Vortrags direkt per Chat-Funktion an die Referenten der ZAV gestellt und werde direkt von den Experten beantwortet.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für weitere Informationen stehen die BiZ-Mitarbeiter per E-Mail tauberbischofsheim.biz@arbeitsagentur.de oder Telefon 09341/87-317 zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.09.2019