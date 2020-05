Vor dem Gebet Hände desinfizieren

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurde am Wochenende eine weitere auf das Corona-Virus positiv getestete Person gemeldet (Stand: 3. Mai, 14.30 Uhr). Damit steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen auf 870. Als gesund entlassen wurden insgesamt 513 Patienten. Somit sind derzeit 301 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv, teilt das Landratsamt des Landkreises Würzburg mit.

Aktuell stehen 576 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 2322 Personen.

Gemäß der Dritten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sind ab dem 4. Mai öffentlich zugängliche Gottesdienste sowie Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Erlaubnis zulässig. Voraussetzungen sind eine Höchstteilnehmerzahl, die Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung – die gilt nicht für das liturgische Sprechen und Predigen – eine Höchstdauer von 60 Minuten sowie das Vorhandensein eines Infektionsschutzkonzeptes, das die je nach Glaubensgemeinschaft und Ritus möglichen Infektionsgefahren minimiert. Die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 1. Mai ist nachzulesen unter https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-239/

Für die katholische und evangelische Kirche in Bayern wurde ein Gemeinsames ökumenisches Mantelinfektionsschutzkonzept erarbeitet. Gläubigen werde empfohlen, sich bei offenen Fragen an ihre Diözese bzw. Landeskirche bzw. den entsprechenden Dachverband zu wenden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Eine der Voraussetzungen für die Gottesdienste ist die Möglichkeit, beim Betreten der Gotteshäuser Händedesinfektion anbieten zu können. Eine Erstausstattung mit Händedesinfektionsmitteln können alle Kirchen und Glaubensgemeinschaften im Landkreis Würzburg ab sofort beim Landratsamt Würzburg bestellen. Landrat Thomas Eberth freut sich, dass die Führungsgruppe Katastrophenschutz des Landkreises derzeit über eine ausreichende Menge an Desinfektionsmitteln verfügt, die sie den Glaubensgemeinschaften im Landkreis zur Verfügung stellt, um die Religionsausübung wieder möglich zu machen.

Je Gemeinde einer Kirche oder Religionsgemeinschaft im Landkreis Würzburg werden maximal zehn Liter ausgegeben. Nach Erhalt dieser Erstausstattung sind die Kirchen und Glaubensgemeinschaften gehalten, sich selbst um die Beschaffung von Desinfektionsmitteln zu bemühen. Sie können über die Homepage des Landkreises bestellt werden. Die Logistikabteilung der Führungsgruppe Katastrophenschutz nimmt dann Verbindung mit dem Besteller auf.

Für ein gestuftes Vorgehen bei der Rückkehr zur Normalität auch bei den Gottesdiensten wirbt Bischof Dr. Franz Jung. „Gestuftes Verfahren heißt dabei im Besonderen, in einer ersten Phase öffentlicher Gottesdienste auf die Feier der Eucharistie zu verzichten und sich auf Wort-Gottes-Feiern und andere nichteucharistische Gottesdienstformen zu beschränken“, schreibt der Bischof am Freitag, 1. Mai, in einem Brief an die Gläubigen im Bistum Würzburg. Die kommenden Wochen würden zeigen, ob es gelinge, „die aufwendigen Rahmenbedingungen gut zu erfüllen, die für die Feier öffentlicher Gottesdienste gegeben sein müssen“.

Bis Christi Himmelfahrt will der Bischof ein Fazit ziehen, um über eine weitergehende Öffnung zu entscheiden.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir dann bald wieder zur gewohnten Ordnung zurückfinden. Bis dahin bitte ich Sie um Geduld und um Verständnis für diese Entscheidung, die ich nicht leichtfertig getroffen habe, sondern nach umfassendem Abwägen aller Aspekte in dieser komplexen Situation.“ lra/pow

