Vier weitere Corona-Todesfälle

Würzburg.Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg bestätigte am Freitag elf weitere auf das Corona-Virus positiv getestete Personen (Stand 14.30 Uhr). Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt auf Corona-positiv getesteten Personen auf 734. Als gesund entlassen wurden insgesamt 267 Patienten.

Zu beklagen sind vier weitere Todesfälle, davon drei Bewohnerinnen aus dem Hans-Sponsel-Haus der Awo in Würzburg (insgesamt 15 Todesfälle) und ein Bewohner des Nikolausheims in Würzburg (insgesamt 23 Todesfälle). Die Patienten gehörten den Jahrgängen 1932 bis 1941 an. Drei weitere Personen, die nicht in einem Seniorenheim lebten, starben bereits vor einigen Tagen. Somit sind im Bereich des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Würzburg mit Stand Freitag 41 Todesfälle zu verzeichnen. Aktuell sind 426 Personen im Stadtgebiet und Landkreis Würzburg Corona-positiv. Neu unter häusliche Quarantäne gestellt wurden heute 70 Personen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020