Vier neue Corona-Fälle

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden am Dienstag vier auf das Corona-Virus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 14.30 Uhr). Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen auf 864. Als gesund entlassen wurden insgesamt 510 Patienten, davon sechs am Dienstag. Es sind keine weiteren Todesfälle zu verzeichnen, somit sind in

...