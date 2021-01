Verkehrsführung wird geändert

Würzburg.Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Anschlussstellen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg/Randersacker werden seit Oktober 2020 im Bereich der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld in Richtung Frankfurt von der Talbrücke Heidingsfeld bis zur B19 auf Höhe der Unterführung des Herriedenweges Lärmschutzwände gebaut.

Deshalb ist im Bereich der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld in Richtung Frankfurt die Sperrung der Verbindungsrampe der A3 auf die B19 in Richtung Würzburg bis voraussichtlich Mittwoch, 31. März, erforderlich. Verkehrsteilnehmer, die während der Bauzeit an der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld in Richtung Frankfurt von der A3 auf die B 19 in Richtung Würzburg fahren möchten, werden über eine Umleitung durch die bestehenden Auf- und Abfahrtsäste der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld in Richtung Würzburg geleitet.

Zudem ist ab Dienstag, 2. Februar, ab etwa 5 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 13. März, die B19 in Richtung Würzburg von der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld bis südlich des Parkplatzes nur einstreifig befahrbar. Für das Einrichten dieser Verkehrsführung ist zusätzlich in der Nacht auf Dienstag, 2. Februar, um etwa 5 Uhr, die Sperrung der B19 in Richtung Würzburg ab der Anschlussstelle Heidingsfeld erforderlich. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld in beiden Richtungen von der A3 auf die B19 in Richtung Würzburg fahren möchten, werden über eine Umleitung zunächst auf die B19 Richtung Giebelstadt und weiter über die Giebelstädter Steige in Richtung Würzburg geleitet.

