Unwürdige Bedingungen

Rottendorf.Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten in der letzten Woche einen bulgarischen Pkw mit Anhänger, der auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs war. Als sie den Anhänger öffneten, fanden sie fünf französische Bulldog-Welpen und einen erwachsenen Mini-Rehpinscher vor, die in viel zu kleinen Transportboxen mitgeführt wurden. Zudem lagen die Hunde in ihrem eigenen Urin, Kot und Erbrochenem.

Nach Angaben des 38-jährigen bulgarischen Fahrzeugführers wollte dieser die Hunde von Bulgarien nach Koblenz bringen. Während der Sachbearbeitung auf der Dienststelle büchste dann der Mini-Rehpinscher auch noch aus seiner Transportbox aus und verschwand.

Er kehrte jedoch wenig später wieder zurück und machte sich vor der Eingangstüre der Wache durch sein Kläffen bemerkbar.

Nachdem die Begleitpapiere der Hunde in Ordnung waren, die Transportbedingungen jedoch nicht, wurden die Hunde sichergestellt und in das Tierheim in Würzburg gebracht.

Dort kann der 38-jähriger Hundehalter sie wieder abholen, wenn er geeignete Transportboxen nachweisen kann.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019