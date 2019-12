Ultraleichtflugzeug musste notlanden

Großostheim.Ein Ultraleichtflugzeug ist am Samstag in der Nähe des Verkehrslandeplatzes Aschaffenburg notgelandet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Der Pilot kam mit dem Schrecken davon.

Kurz nach 13.30 Uhr war der 71-jährige Pilot am Flugplatz zu einem lokalen Rundflug gestartet. Unmittelbar nach dem Start öffnete sich die Kabinenhaube, wodurch sich das Flugzeug nicht mehr uneingeschränkt steuern ließ. Der Pilot entschloss sich daraufhin zu einer Notlandung auf einem Acker in der Nähe der B 469. Das Ultraleichtflugzeug wurde bei der Landung stark beschädigt. Der 71-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat ein luftfahrtkundiger Beamter der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen. Vorsorglich befanden sich auch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Großostheim im Einsatz. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019