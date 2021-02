Über 600 Gramm Marihuana entdeckt

Würzburg.Polizeibeamte haben am 11. Februar im Fahrzeug eines 24-Jährigen über 600 Gramm Marihuana gefunden. Im Zuge der Ermittlungen rückte auch ein 27-Jähriger ins Visier der Beamten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 13.45 Uhr haben Beamte des Unterstützungskommandos Würzburg der Bereitschaftspolizei den 24-Jährigen mit seinem Fahrzeug in Würzburg gestoppt. Die Polizisten fanden über 600 Gramm Marihuana im Kofferraum des Pkw und nahmen den dringend Tatverdächtigen fest.

Weitere Ermittlungen führten die Rauschgiftfahnder der Kripo Würzburg zu einem 27-Jährigen, der ebenfalls im dringenden Verdacht steht mit Betäubungsmitteln zu handeln. Er wurde an seiner Wohnadresse in Würzburg festgenommen. In der Wohnung stellten die Polizisten diverse Rauschgiftutensilien, weitere Betäubungsmittel sowie größere Bargeldbeträge sicher, die möglicherweise aus Rauschgiftgeschäften stammen könnten.

Beide Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Würzburg.

