Tödlicher Unfall

Frammersbach.Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montag im Landkreis Main-Spessart ist ein Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben. Gegen 12.40 Uhr war ein 54-jähriger Mann von Wiesen in Richtung Frammersbach unterwegs und in der Folge eines Verkehrsunfalls gestürzt.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen prallte der Kradfahrer zunächst auf einen vor ihm fahrenden Pkw und geriet anschließend offenbar in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden Omnibus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020