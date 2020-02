Tipps zum Beginn des Studiums

Würzburg.Zum Sommersemester 2020 ist der Start in viele zulassungsfreie Studiengänge möglich. Fächer ohne Numerus Clausus gibt es jede Menge: Alte Welt und Anglistik, Chemie, Informatik und Mathematik, Französisch und Spanisch, Geographie und Geschichte sind darunter sowie einige Lehramtsstudiengänge. Auch Jura ist zulassungsfrei. In mehreren Studienfächern besteht die Möglichkeit, in Teilzeit zu studieren, so die Uni Würzburg in einem Pressebericht.

Damit die neuen Studierenden gut starten können, bietet die Uni Würzburg unter anderem einen Studien-Info-Tag am Dienstag, 3. März, an. Die Veranstaltung von 8 bis 15 Uhr am Sanderring bietet Informationen über die Studiengänge, dazu Info-Stände und viele Studierende und Dozierende als Ansprechpersonen.

