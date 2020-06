Tierkadaver illegal entsorgt

Würzburg.Der Polizei wurde am Mittwoch die Ablagerung von mehreren Tierkadavern im Bereich des Maidbronner Wegs, auf einem Flurstück etwa 300 Meter nach der Rochuskapelle, gemeldet. Diese sollen nach ersten Erkenntnissen am vergangenen Wochenende dort abgelegt worden sein. Es wurden mehrere Schädel und weitere Überreste von Lämmern vorgefunden, welche in Mülltüten und gelbe Säcke verpackt waren. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz führen die speziell auf derartige Delikte geschulten Beamten der Wasserschutzpolizei. Hinweise werden unter Telefon 0931/4572230 von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020