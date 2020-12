Tierkadaver entsorgt

Uettingen.Der Polizei wurde am Dienstag die Ablagerung mehrerer Tierkadaver im Bereich des Schlehrbergs in Uettingen gemeldet. Diese sollen nach ersten Erkenntnissen in der vergangenen Woche dort abgelegt worden sein. Es wurden mehrere Schädel und tierische Überreste, die wohl aus einer Hausschlachtung stammen, gefunden. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das „Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz“ führen die speziell auf derartige Delikte geschulten Beamten der Wasserschutzpolizei.

