Tierhalteverbot für Landwirt

Osthausen.Im Frühjahr letzten Jahres wurden in zwei unmittelbar benachbarten Mastschweineställen in Osthausen (Landkreis Würzburg) rund 2000 verendete Schweine gefunden (wir berichteten). Dem Landratsamt Würzburg teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg mit, dass diese das Ermittlungsverfahren um den Tod der Tiere mit Verfügung vom 5. August 2019 gegen den Betreiber der Anlage eingestellt hat. Die Veterinärbehörde am Landratsamt hat unverzüglich die Möglichkeit eines Tierhalteverbots im Verwaltungsweg geprüft und mit Anordnung vom 9. August 2019 ein solches Verbot für den Betreiber der Anlage erlassen. Das Landratsamt Würzburg, vertreten durch die Landesanwaltschaft Bayern, hat Rechtsmittel gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Würzburg vom 18. März 2019 bezüglich der Kosten der Ersatzvornahme eingelegt. Das Verfahren ist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof anhängig.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.08.2019