Tests werden dezentraler

Würzburg.Seit dem Inkrafttreten der zehnten Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist der Besuch einer Senioren-, Pflege- oder Behinderteneinrichtung nur noch mit einem aktuellen negativen Corona-Test möglich. Am gemeinsamen Corona-Testzentrum von Stadt und Landkreis Würzburg auf der Talavera wurden deshalb bereits erweiterte Testmöglichkeiten geschaffen.

Landrat Thomas Eberth möchte Heimbesuchern darüber hinaus schnelle Testungen auch in Ortsnähe ermöglichen. „Gerade älteren und weniger mobilen Menschen mag der Weg aus dem Landkreis an die Talavera zu weit sein. Mit dezentralen Teststellen sorgen wir dafür, dass sie jetzt in der Weihnachtszeit dennoch nicht auf den Besuch ihrer Lieben verzichten müssen. Damit bringen wir die Testungen zu den Menschen im Landkreis.“

Das Team Testmanagement am Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Würzburg plant deshalb, im südlichen Landkreis zwei und im nördlichen Landkreis eine temporäre Teststelle einzurichten. An den mobilen Testlinien werden Personal der Landkreisfeuerwehren sowie Helfer von DLRG, der Malteser, von BRK und Johannitern eingesetzt werden. Vor Ort sind auch medizinische Fachkräfte. Das Personal, das für die Impfzentren an der Talavera und in Giebelstadt sowie in den mobilen Impfteams bereitstehen muss, soll hier zum Einsatz kommen.

„Die Testlinien werden vor allem vormittags geöffnet sein, um bei Vorlage des schriftlichen negativen Testergebnisses bereits am gleichen Tag und innerhalb der nächsten 48 Stunden mehrfache Heimbesuche zu ermöglichen“, erläutert Paul Justice, der das Testmanagement für Stadt und Landkreis verantwortet, die Planungen.

Zum Nachweis einer Infektion werden an den Testlinien vor Ort Antigen-Schnelltests eingesetzt. Personen, bei denen der Schnelltest positiv ist, müssen sich sofort in Isolation begeben. Ergibt ein darauf durchgeführter PCR-Test ein negatives Ergebnis, endet die Isolation. Bestätigt der PCR-Test ein positives Ergebnis, besteht die Isolation weiterhin und endet frühestens nach zehn Tagen.

