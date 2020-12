„Tag der Franken“ auf 2022 verschoben

Würzburg.Auch im kommenden Jahr wird es keinen „Tag der Franken“ geben. Dies wurde jetzt am Rande der Bezirksausschuss-Sitzung in Würzburg bekannt. Damit verschiebt sich die ursprünglich für 2020 in Haßfurt geplante Traditionsveranstaltung um ein weiteres Jahr auf 2022. Auch die für die Folgejahre geplanten „Unterfränkischen Kulturtage“ finden daher zwei Jahre später statt: also 2023 in Karlstadt am Main und 2024 im Kissinger Bogen. Für 2025 sind dann die Kulturtage gemeinsam mit dem „Tag der Franken“ in Obernburg geplant. 2026 finden dann die Unterfränkischen Kulturtage in Bad Königshofen und 2027 in Volkach statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020