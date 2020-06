Studentin sexuell genötigt

Würzburg.Ein 47-jähriger Mann hat am Montagabend eine Studentin auf dem Bahnhofsvorplatz unsittlich berührt und sexuell genötigt. Der Tatverdächtige wurde rasch festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Dienstag bei Gericht vorgeführt. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 20.40 Uhr hatte sich die 25-jährige Studentin auf dem Bahnhofsvorplatz im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof West nach vorne gebeugt, um etwas aus ihrer am Boden stehenden Tasche zu holen. In diesem Moment trat der 47-Jährige von hinten an die Studentin heran und griff ihr zunächst ans Gesäß und dann schließlich zwischen die Beine. Als die junge Frau sich aufrichtete und umdrehte, umklammerte der Täter sie mit beiden Armen, sodass sie sich nicht wehren konnte. Erst durch das laute Schreien der Frau ließ der Täter von ihr ab.

Kurze Zeit nach der Tat stellte die von der Frau richtigerweise sofort alarmierte Bundespolizei den 47-jährigen Tatverdächtigen noch am Hauptbahnhof. Der Beschuldigte wurde von den Bundespolizisten festgenommen und an die Würzburger Polizei übergeben, die umgehend Ermittlungen wegen sexueller Nötigung aufnahm und mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt trat. Diese ordnete die Vorführung des Beschuldigten beim Amtsgericht Würzburg für den Folgetag an. Der Richter erließ am Dienstagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der im Anschluss von Beamten direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Da sich zur Tatzeit zahlreiche Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz aufgehalten haben und den Vorfall offenbar mehrere Personen beobachtet haben, hofft die Sachbearbeiterin der Kripo auf Zeugen, die sich unter Telefon 0931/4571732 bei der Kriminalpolizei melden sollen.

