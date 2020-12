Start frei für Nürnberg – Crailsheim

Crailsheim/Nürnberg.Bislang endet die von Nürnberg kommende S-Bahn-Linie S 4 im mittelfränkischen Landkreis Ansbach, genauer gesagt in Dombühl. Am Freitag ist jetzt der Startschuss für die Verlängerung nach Crailsheim gefallen. Schon Ende 2024 können die ersten länderübergreifenden S-Bahnen zwischen Crailsheim und Nürnberg pendeln.

Die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann haben am Freitag während einer virtuellen Pressekonferenz eine gemeinsame Erklärung zur Verlängerung der Nürnberger S-Bahn-Linie S 4 über Dombühl hinaus bis nach Crailsheim unterzeichnet. Ein gemeinsam finanziertes Gutachten bildet die Grundlage der S-Bahn-Verlängerung. Mitunterzeichnet haben mit Dr. Jürgen Ludwig (Ansbach) und Gerhard Bauer (Schwäbisch Hall) auch die beiden Landräte deren Landkreise durch die S-Bahn Verlängerung künftig noch besser verbunden werden.

Stündlicher Takt

Verkehrsministerin Schreyer freut sich über diesen weiteren Schritt: „Mit der Verlängerung der Nürnberger S-Bahn S 4 bis nach Crailsheim rücken Bayern und Baden-Württemberg noch näher zusammen“. Durch das erste länderübergreifende S-Bahn-Angebot bekommen die Menschen aus der Region künftig zusammen mit den bereits heute fahrenden Regionalexpress-Zügen stündliche Fahrmöglichkeiten an den Stationen Ansbach, Leutershausen-Wiedersbach, Dombühl, Schnelldorf und Crailsheim. Zudem ergeben sich in Ansbach attraktive Umsteigemöglichkeiten in den IC Richtung Stuttgart und Nürnberg/Leipzig. Um das Verkehrsangebot noch interessanter zu machen ist geplant, dass die neuen Verbindungen mit der S-Bahn Nürnberg mit einem einheitlichen Verkehrstarif genutzt werden können. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann MdL betont: „Es freut mich, dass wir nach unserem gemeinsamen Bekenntnis zwischen Bayern und Baden-Württemberg, die Nahverkehrsverbindungen zu verbessern, nun konkret werden. Mit der länderübergreifenden S-Bahnverbindung nach Nürnberg rücken beide Regionen näher zusammen und wir können das Nahverkehrsangebot ausweiten. Klimafreundliche Alternativen zum Auto sind für den ländlichen Raum besonders wichtig.“ Dr. Jürgen Ludwig, Landrat von Ansbach, ergänzt: „Der Landkreis Ansbach begrüßt den Ausbau des Schienenverkehrs und der Verbindungen nach Baden-Württemberg sehr. Die Einrichtung der S 4 zwischen Dombühl und Crailsheim ist ein wichtiger Schritt: für Pendler, für den Berufsverkehr und für den Freizeitverkehr in der Region.“ Positiv sei auch, so Ludwig, dass die künftige Bahnverbindung Dombühl-Wilburgstetten gestärkt werde. Daneben werde die „nachhaltige und moderne Mobilität im ländlichen Raum“ voran gebracht. Das sei ein Gewinn für alle. Gerhard Bauer, Landrat von Schwäbisch Hall, freut sich darüber, dass die Landkreise Ansbach und Schwäbisch Hall auch im Zugverkehr weiter zusammenwachsen.

„A 6 deutlich entlastet“

Die parallel zur Zugstrecke verlaufende Autobahn 6 werde durch diese Verbindung deutlich entlastet. „Ein zusätzlicher Bahnhalt in Satteldorf-Ellrichshausen, der neu eingerichtet werden muss, erhöht den Wert dieser länderübergreifenden Verbindung noch weiter. Dies ist ein großer Schritt zur weiteren Steigerung der Lebensbedingungen in unseren ländlichen Räumen“, sagt Bauer. Aktuell muss der derzeitige S-Bahn-Betreiber, die DB Regio, ein Angebot für die verkehrlichen Mehrleistungen abgeben.

Darauf aufbauend wird der finanzielle Rahmen zwischen den beiden Ländern abgestimmt. Diese Grundlagen bilden die Voraussetzungen für eine endgültige Entscheidung der zuständigen Gremien der Bestellerorganisationen. Das ist in Bayern die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) und in Baden-Württemberg die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW).

