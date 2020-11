Staatsanwalt fordert dreieinhalb Jahre

Würzburg/Main-Tauber-Kreis.Drei Jahre und sechs Monate Haft beantragte Staatsanwalt Tobias Knahn in seinem Plädoyer am Mittwoch vor dem Amtsgericht der Domstadt für einen 42 Jahre alten Polizisten aus einer Würzburger Landkreisgemeinde, der zuvor mehr als eine Dekade im Main-Tauber-Kreis seinen Dienst verrichtet hatte. Ihm wird ein „besonders schwerer Fall von Betrug“ in Tateinheit mit drei Fällen des Besitzes von

...