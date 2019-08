Spätfolgen nach Krebs

Würzburg.Bei einem kostenlosen Vortrag im Rahmen der Patientenseminare des Comprehensive Cancer Centers Mainfranken am Mittwoch, 11. September, geht es um die möglichen Spätfolgen bei überstandenen Krebserkrankungen – und um Wege aus diesen Belastungen.

Bis zu zwei Dritteln der Krebspatienten leiden auch nach dem Behandlungsende an den Folgen der Erkrankung oder ihrer Therapie. Dies kann sich körperlich äußern, zum Beispiel durch Neuropathie, Fatigue oder Änderungen im Hormonstoffwechsel. Auch psychosoziale Probleme, wie ein gestörtes Zusammenleben in der Familie oder im Freundeskreis durch veränderte Rollen, sind keine Seltenheit. Und es können auch finanzielle Aspekte die Patienten und ihre Angehörigen weiterhin belasten.

Das am Uniklinikum Würzburg (UKW) angesiedelte Comprehensive Cancer Center (CCC) Mainfranken greift dieses Thema im Rahmen seiner kostenlosen Patientenseminare auf. Am Mittwoch, 11. September, erläutert Dr. Claudia Löffler in einem Vortrag die Hintergründe dieser Phänomene. Außerdem informiert die auf komplementäre Onkologie spezialisierte Ärztin des UKW über Unterstützungsangebote, die den Betroffenen helfen sollen, wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen.

Die Veranstaltung richtet sich an Patienten, Angehörige und sonstige Interessierte.

Der Vortrag dauert von 17 bis 18 Uhr und findet im Seminarraum 2/3 im Haus A1 des Zentrums für Operative Medizin des UKW an der Oberdürrbacher Straße statt.

Wichtig ist eine Anmeldung unter Telefon 0931/20135350 oder per E-Mail an anmeldung_ccc@ukw.de zu schicken.

