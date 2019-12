Siebenjährigen angefahren

Würzburg.Ein siebenjähriger Junge wurde am Freitag in der Steidlestraße in Würzburg von einem Pkw angefahren. Der Fahrer fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter. Der Siebenjährige gab an, dass er kurz nach 16 Uhr mit seinem Tretroller den rechten Gehweg der Steidlestraße in Richtung Haydnstraße befuhr hatte. Hierbei kam ihm ein roter VW Touran oder Sharan entgegen. Dieser kam aus ungeklärter Ursache auf den aus seiner Sicht linkseitigen Gehweg und fuhr auf den Jungen zu. Das Kind wich auf die Fahrbahn aus, wurde jedoch trotzdem an der rechten Hüfte vom Pkw touchiert und stürzte. Zum Glück wurde er nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

