Sie kam selbst als Frühchen auf die Welt

Würzburg.Einen Spende in Höhe von 1300 Euro hat die 13-jährige Melissa Spiegel, die als selbst als Frühchen in der Missio Kinderklinik auf die Welt kam, nun dem Krankenhaus gespendet.

Wenn man Melissa trifft, kann man sich kaum vorstellen, dass sie bei ihrer Geburt vor fast 14 Jahren nur 950 Gramm gewogen hat. Sie kam in der 27. Schwangerschaftswoche auf die Welt – 13 Wochen zu früh. Drei Monate wurde sie auf der Station Panther der Missio Kinderklinik behandelt – keine einfache Zeit für sie und ihre Eltern. Den schweren Start ins Leben merkt man der charmanten jungen Dame absolut nicht an, wie es weiter in einem Bericht der Kinderklinik heißt.

Melissa besucht die 8. Klasse der Montessori Schule in Würzburg. Für ihre große Jahresarbeit hat sie sich etwas Besonderes ausgedacht. Ihre große Leidenschaft ist das Backen – warum nicht ein Backbuch schreiben – mit den Lieblingsrezepten von Mama, Oma, Freunden und Bekannten? 160 Seiten mit 157 Rezepten kamen zusammen. Der Erlös aus dem Buchverkauf soll an die Station Panther der Missioklinik gehen. Und ihre Eltern fanden die Idee so toll, dass sie den Betrag verdoppelt haben: 1300 Euro kamen so zusammen.

Station Panther

Auf der Station Panther werden Früh- und Neugeborene ab der abgeschlossenen 28. Schwangerschaftswoche behandelt (Perinatalzentrum Level II). Ein solches Zentrum verfügt über den modernsten medizintechnischen Standard und entsprechende Ausstattung für Mutter und Kind. Zudem steht speziell geschultes Fachpersonal rund um die Uhr zur Verfügung. Auch wenn das Baby auf der Intensivstation betreut wird, können die Mütter jederzeit zu ihrem Baby. Um diesen Zugang rund um die Uhr zu gewährleisten, sind die Mütter in kleinen „Mütterappartements“ in der Kinderklinik aufgenommen.

Seit Februar dieses Jahres ist die Kinderklinik zusätzlich als „Babyfreundliche Klinik“ zertifiziert. Hier wird von Geburt an der Aufbau der Eltern-Kind-Bindung unterstützt und das Stillen gefördert – für eine bestmögliche Entwicklung des Babys.

Spenden werden zum Beispiel für die Anschaffung von Bonding-Tops verwendet, um regelmäßiges Känguruen zu unterstützen, für das Stillcafé und die Harl.e.kin-Nachsorge zur Betreuung von Risiko-, Früh- und Neugeborenen und deren Eltern nach dem Klinikaufenthalt.

Familie Spiegel liegt das Wohl der kleinen Frühchen sehr am Herzen. Sie möchte den Kleinsten gerne helfen, die wie Melissa zu früh und viel zu klein auf die Welt kommen. 150 mal hat sich das Buch von Melissa schon verkauft, zweimal wurde es schon nachgedruckt. Bei ihren Schulkollegen kommt das Buch auch gut an – es greifen sogar die zum Backgeschirr, die früher noch nie gebacken haben. Deshalb kann man sich sicher, dass es noch viele weitere Auflagen geben wird.

