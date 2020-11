Shuttlebus an Adventssamstagen

Würzburg.Auf Initiative des Würzburger Klimabürgermeisters Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) gibt es an den vier Adventssamstagen in diesem Jahr erstmals einen kostenlosen „Advents-Shuttle“, der gegen 9 Uhr startet und bis in die Abendstunden um 19.30 Uhr fährt.

Die Direktfahrten, ergänzend zur Linie 114, pendeln im 15-Minuten-Takt von den Parkmöglichkeiten am „Campus Süd“ am Hubland in die Innenstadt und zurück. Die Direktfahrten, ergänzend zur Linie 25, verbinden im Halbstunden-Takt das Ikea-Gelände mit dem Busbahnhof in Würzburg.

Das Shuttle-Angebot soll zum Umstieg vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel animieren, da die Shuttle-Busse zügig ohne Zwischenhalt direkt an ihr Ziel fahren.

Das beschloss der Würzburger Stadtrat. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 30 000 Euro.

Mit dieser Maßnahme soll der von der Coronakrise gebeutelte Einzelhandel in Würzburg in der Vorweihnachtszeit unterstützt werden. „Uns ist es außerdem wichtig, dass wir hier eine ökologisch sinnvolle Alternative zum Auto bieten und so das innerstädtische Klima verbessern,“ meint Klimabürgermeister Martin Heilig zum neuen Fahrtenangebot.

