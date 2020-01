Senior übergab 19 000 Euro

Würzburg.Erneut ist ein unterfränkischer Senior Opfer von Betrügern geworden, die sich ihm gegenüber als Polizeibeamte ausgegeben hatten. In den vergangenen Tagen meldete sich ein Betrüger bei einem 84-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg.

Der Anrufer gab sich als Polizist aus, erzählte von einem angeblichen Raubüberfall und forderte den Senior auf, seine Kontobestände in Sicherheit zu bringen. Andernfalls würden Bankangestellte sein Geld an Kriminelle überweisen. Der Anrufer argumentierte in so geschickt, dass sich der 84-Jährige von der Geschichte überzeugen ließ und den Geldbetrag bei seiner Bank abhob. Die Übergabe der insgesamt 17 000 Euro fand am Dienstag gegen 15 Uhr auf dem „Lidl“-Parkplatz in der Leistenstraße in Würzburg statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020