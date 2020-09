Schulbetrieb startet wieder

Würzburg.Das Würzburger Röntgen-Gymnasium nimmt ab diesem Montag wieder seinen Schulbetrieb auf. Zur Schule gehen dürfen alle Schüler sowie Lehrkräfte, die ein negatives Testergebnis haben. Die positiv getesteten Schüler und Lehrkräfte bleiben weiterhin in Isolation.

Außerdem bleiben die Klassen der positiv getesteten Schüler, alle Kinder der Jahrgangsstufe, die klassenübergreifenden Unterricht mit den Betroffenen in geschlossenen Räumen hatten, sowie alle direkten Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne. Geplant ist hier eine zweite Testung in den kommenden Tagen.

Ebenfalls zum zweiten Mal getestet werden Schüler sowie Lehrkräfte, die inzwischen symptomatisch geworden sind. Erst nach einem negativen Testergebnis dürfen diese wieder die Schule besuchen – bis dahin bleiben auch sie in Quarantäne.

