Schmuck und Geld gestohlen

Uettingen.Schmuck und Bargeld wurden bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Uettingen (Kreis Würzburg) entwendet. In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag, 12 Uhr, und Freitagnachmittag, 13 Uhr, ereignet haben. Die Einbrecher gelangten gewaltsam durch eine Türe in das Wohnhaus, wo sie sich auf die Suche nach Wertvollem machten. Aus verschiedenen Räumen entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Der Beuteschaden dürfte insgesamt im vierstelligen Bereich liegen.

Wer im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag im Ahornwerg etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, oder wer auf verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden ist, soll sich unter Telefon 0931/4571732 bei der Kriminalpolizei melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.12.2019