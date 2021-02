Schach spielen gegen den Roboterarm

Patt oder Matt gegen einen schachspielenden Roboterarm – mit diesem Projekt befasste sich der Technomathematik-Absolvent und Student der angewandten Mathematik und Physik Tim Selig.

Würzburg. „Wenn ich gefragt werde, was ich studiere und sage Mathematik, ist es still; wenn ich hingegen gefragt werde, woran ich arbeite und ich dann vom Projekt ChessRoberta erzähle mit dem Roboter Roberta, gegen den ich Schach spiele, kommt plötzlich großes Interesse auf.“ Gegen einen Roboter Schach zu spielen, finden viele spannend. Und sobald Technik einen emotionalen Bezug bekommt, einen Namen erhält, „menschlich“ wird, haben viele Menschen kaum noch Berührungsängste zur Mathematik: Das Spielen schafft zudem eine Nähe zur Technik.

{element}

Für Tim Selig, der an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt studiert, war das praxisorientierte Projektthema perfekt, da es zwei seiner Interessengebiete, die Robotik und das Schachspielen, kombiniert. Er schildert – neben seiner wissenschaftlichen Motivation – den Prozess der Programmierung und Realisation von „ChessRoberta“.

Die Idee des schachspielenden Roboters hatte Professor Dr. Oliver Bletz-Siebert als Betreuer des Projekts in Schweinfurt. Der vorhandene Leichtbauroboterarm von Kuka, genannt Roberta, sollte über eine Software-Schnittstelle das Ziehen von übertragenen Spielzügen realisieren und die Rolle des Gegenspielers übernehmen. Die Entwicklungsschritte bestanden aus dem Implementieren der gesamten Schachlogik, dem Übersetzen von Schachzügen in eine Koordinatenfolge für den Roboter, das Ausführen der Bewegungen durch den Roboter sowie eine Client-Server-Architektur, damit der Spieler die Züge über einen externen PC an den Roboter senden kann.

„Die größte Schwierigkeit bestand in der Client-Server-Verbindung, da das nicht zu meinen Vorkenntnissen zählte“, berichtet Selig. Die Schachlogik zu implementieren, habe ihm den größten Spaß gemacht, so dass er trotz kleinerer Probleme stundenlang daran arbeiten konnte.

Natürlich hat er sich auch überlegt, inwieweit seine Erkenntnisse am Roboterarm auf weitere Einsatzgebiete, wie die Alten- und Behindertenpflege oder Fertigungsstraßen, transferiert werden können. So sei es möglich, Eingaben über einen externen PC zu machen, diese durch definierte Logik auszuwerten sowie in einen Bewegungsablauf für den Roboter zu übersetzen und mit dem Roboter auszuführen.

„Dabei würden mir spontan Fließbandarbeiten mit spezifischen Fallunterscheidungen und mehr als einem vordefinierten Bewegungsablauf, einfallen“, meint Tim Selig. Im Prinzip könnten damit auch andere Brettspiele realisiert werden. Durch Hinzunahme einer Kamera und Methoden der Bildverarbeitung könnte auch die Erkennung von Spielfeldern oder Spielkarten realisiert werden.

Einsatzfelder der Zukunft

„In der Alten- und Behindertenpflege wäre ich aus Sicherheitsgründen noch etwas skeptisch, auch wenn der Roboterarm mit einer Kollisionserkennung sowie Kraft- und Momentsensoren zur Ausführung verschiedener kraftgesteuerter Bewegungen ausgestattet ist“, so der Absolvent. Falls noch eine Kamera hinzugenommen werde, so dass Menschen erkannt werden und sich der Roboter entsprechend verhalten könne, wäre das zusammen mit einem Sicherheitskonzept und der Auswertung der Sensoren durchaus eine denkbare Entwicklungsrichtung. Realisierbar war das Projekt durch die im Studium der Technomathematik erworbenen Kenntnisse. Dort hat Selig die Voraussetzungen – Mathematik, Logik, Programmierkenntnisse und technisches Grundverständnis – erhalten. Vor allem Vorkenntnisse in objektorientierter Programmierung seien hilfreich gewesen.

Zusätzliches Vorwissen über die Arbeit mit einem Industrieroboterarm wäre außerdem nützlich gewesen, führt Tim Selig aus. Durch die hilfreiche Einführung des technischen Mitarbeiters Jürgen Schwittek sei die Einarbeitung jedoch sehr schnell und einfach gewesen. Letztlich habe ihm zusätzlich geholfen, dass er die Schachregeln bereits kannte.

Selig kann sich auch Folgeprojekte für Studierende vorstellen. Einerseits können weitere Applikationen für Roberta entwickelt werden. Andererseits bieten der erwähnte Einsatz von Kameras und Bilderkennung die Möglichkeit, Roberta Augen zu geben und durch die Verarbeitung der visuellen Daten weitere Anwendungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Mit einer Kamera könnte Roberta zum Beispiel die Züge des Gegenspielers direkt visuell erkennen. Außerdem spiele Roberta momentan mit einer Schachsoftware namens Stockfish. Diese ist auch auf der schwächsten Stufe schon zu stark für die meisten menschlichen Gegenspieler. Daher biete es sich an, eine eigene Schach-KI oder Schach-Engine zu schreiben, um mit dem Roboter in verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen zu können. Ein Projekt im Rahmen des maschinellen Lernens könnte hier sinnvoll sein.

In einem Ausblick könnte Tim Selig sich vorstellen, den Roboterarm zum einen mit einer Kamera zur Erkennung von Spielzügen zu erweitern, um die Spielfiguren bei genauer Erkennung seines Aufenthaltsortes exakt setzen zu können. Darüber hinaus könnte ein Zeitstempel für die Spielzüge eingeführt werden, um zeitbegrenzte Varianten des Blitz- oder Bullet-Schachs testen zu können.

Auch wäre es aus seiner Sicht spannend, eine eigene Maschine oder Künstliche Intelligenz zu entwickeln, um über ein neuronales Netz mit unterschiedlich großen Trainingsdaten verschiedene Schwierigkeitsstufen des Schachspiels bereitstellen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.02.2021