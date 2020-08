Sattelauflieger ist ausgebrannt

Biebelried.Ein Sattelzug fing in der Nacht auf Donnerstag auf der A3 bei Biebelried Feuer, wobei der Auflieger komplett ausbrannte. Die Autobahn musste in Richtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt werden; der Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Gegen 23.25 Uhr begann der Auflieger eines auf der A3 in Richtung Frankfurt fahrenden ungarischen Sattelzugs im Bereich der Bremsen zu qualmen. Der 64-jährige Fahrer konnte sein Gefährt noch auf dem Seitenstreifen abstellen und die Zugmaschine abkoppeln, bevor das inzwischen entfachte Feuer auch auf das Zugfahrzeug übergreifen konnte. Er selbst blieb bei dem Manöver unverletzt. Der mit Autoteilen beladene Sattelauflieger brannte vollständig aus. Aufgrund des Einsatzes der Feuerwehren Rottendorf, Biebelried und Theilheim konnte der Brand in relativ kurzer Zeit gelöscht werden. Allerdings musste hierfür die A3 in Richtung Frankfurt teilweise voll gesperrt werden, gegen 00.45 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.

Technischer Defekt

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Eine Spezialfirma war am Vormittag dabei, den ausgebrannten Auflieger zu bergen, danach kann der Schaden an der Fahrbahn begutachtet werden. Die vollständige Freigabe der A3 im Bereich der Schadensstelle war erst im Lauf des Tages möglich.

