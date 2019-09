Würzburg.Die Würzburg AG und die Vogel Communications Group veranstalten am Mittwoch, 18. September, um 18.30 Uhr den Saisonauftakt zur Jubiläumsstaffel der „Social Media Business Lounge” (SMBL). Diese richtet sich mit Kurzvorträgen und Networking an alle in der Region, die sich professionell mit dem Thema „Social Media” beschäftigen.

Zum Auftakt erwarten die Teilnehmer zwei Impulsvorträge zu aktuellen Themen. Christian Papay, Mitgründer des Würzburger Unterhaltungsblogs „Würzburg erleben“, berichtet über seine Erfahrungen aus zehn Jahren Social-Media-Arbeit. Christoph Seyerlein, Redakteur der Vogel Communications Group, zeigt am Beispiel des Fachmediums „kfz-betrieb“, wie er derzeit erfolgreich Instagram als etwas anderen B2B-Kommunikationskanal entwickelt. Der Auftakt der „Social Media Business Lounge” findet in der Vogel-Gründerwerkstatt. Der Eintritt ist frei.

„Zehn Jahre Social Media Business Lounge mit geballter Veränderung – das ist ein würdiges und erstaunliches Jubiläum in einem Bereich, der im diesem Jahrzehnt förmlich explodiert ist in seiner Entwicklung. Auch in diesem Winter bieten wir eine Vielzahl spannender Einblicke zu aktuellen Trends und Networking rund um Social Media – Vorbeikommen lohnt sich”, sagt Initiator der Lounge Dr. Gunther Schunk.

Veranstaltungsort ist die Vogel-Gründerwerkstatt, Raum „Schreinerei“, auf dem Vogel Campus (Max-Planck-Straße 7/9, Würzburg). Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 18.30 Uhr mit einer Dauer von circa eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Am Dienstag, 3. Dezember, findet eine „Special-Lounge“ bei der Firma Mayflower in Würzburg am Hubland statt.

Die Termine für die Staffel 2019/2020 der „Social Media Business Lounge” sind: Mittwoch, 18. September, Dienstag, 8. Oktober, Donnerstag, 7. November, Dienstag, 3. Dezember „Special Lounge“, Mittwoch, 15. Januar, Donnerstag, 6. Februar, und Donnerstag, 12. März.

