Rentnerin betrogen

Lohr.Eine 79-Jährige übergab am Donnerstagmorgen in Lohr am Main einem bislang unbekannten Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Nächtliche Anrufe

Am Mittwochabend erhielt die Seniorin ab 22.30 Uhr mehrere Anrufe eines vermeintlichen Polizeibeamten, der die Frau davon überzeugen konnte, dass ihre Wertgegenstände bei ihr zu Hause nicht mehr sicher seien.

Übergabe um 3 Uhr morgens

Letztlich brachte der Unbekannte die Frau dazu, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 30 000 Euro gegen 3 Uhr an ihrer Haustüre in der Partensteiner Straße an einen weiteren unbekannten Mann, der etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein soll, zu übergeben.

Die Polizei ermittelt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020