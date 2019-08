Rentner um 38 000 Euro betrogen

Kahl.Ein Rentnerpaar aus Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) wurde am Montagnachmittag Opfer von Enkeltrickbetrügern und übergab völlig arglos einer unbekannten Frau Bargeld in fünfstelliger Höhe. Erst Stunden später flog der Schwindel auf. Gegen 14.30 Uhr rief eine bislang unbekannte Frau bei der 88-jährigen Dame an und erweckte bei dieser durch geschickte Gesprächsführung den Eindruck, es würde sich bei der Frau um die Enkelin der Rentnerin handeln. Im festen Glauben, ihre Enkelin finanziell zu unterstützen, begab sich die 88-Jährige zusammen mit ihrem 89-jährigen Mann zur örtlichen Bankfiliale, um die Ersparnisse abzuheben. Da die ortsansässige Hausbank der beiden einen derart hohen Bargeldbetrag nicht verfügbar hatte, wurde das Ehepaar an eine größere Filiale in der Umgebung verwiesen. Auch dort schöpften die Bankmitarbeiter keinen Verdacht. Gegen 17 Uhr übergaben die Eheleute schließlich an ihrer Wohnadresse 38 000 Euro an eine ihnen unbekannte Frau, die mit dem Bargeld verschwand. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

