Renitenter Reisegast

Würzburg.Ein aggressiver Reisender musste am Samstagmorgen am Würzburger Hauptbahnhof mit Handschellen abgeführt werden, nachdem er Polizeibeamte angegriffen hatte, so die Polizei am Montag.

Der gambische Staatsangehörige fuhr am Samstagmorgen mit einem ICE von München aus Richtung Würzburg.

Da der Reisende ohne Ticket und Bargeld unterwegs war, musste er den Zug beim Halt am Würzburger Hauptbahnhof verlassen. Dieser Aufforderung kam er nur sehr zögerlich und uneinsichtig nach.

Der 22-Jährige wehrte sich vehement gegen die polizeiliche Maßnahme und schlug auf dem Bahnsteig nach einem der Beamten. Die Polizisten mussten den Angreifer zu Boden bringen und Handschellen anlegen.

Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte er erneut einen Beamten mit einem Kopfstoß anzugreifen.

Auf der Dienststelle angekommen, beruhigte sich der Mann. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige auf freien Fuß gestellt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Widerstand, Körperverletzung, Drogenbesitz und Erschleichen von Leistungen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020