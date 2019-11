Renitenter Mann landete in U-Haft

WÜRZBURG.Seit Juli beschäftigt ein 30-jähriger Rumäne die Bundespolizei in Würzburg mit verschiedensten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Ein Hausverbot für den Würzburger Hauptbahnhof folgte, was er immer wieder missachtete. Vergangene Woche schlug er einen 72-jährigen Rentner in der Empfangshalle nieder. Am Montagbetrat er gegen 4.15 Uhr erneut verbotenerweise die Empfangshalle des Hauptbahnhofes und forderte lautstark von einem Bäckereiangestellten etwas zum Essen. Geld dafür hatte er jedoch nicht dabei. Nachdem der dies ablehnte, drohte er dem Angestellten und versuchte die Kasse mit Gewalt zu öffnen. Polizeikräfte nahmen den stark alkoholisierten Täter in Gewahrsam. In den Räumen der Bundespolizei wurden die Beamten auf übelste Weise beschimpft und beleidigt. Schließlich musste der Mann gefesselt werden, weil er sich mit voller Wucht mehrfach gegen die Zellentür warf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Würzburg Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019