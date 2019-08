Reifenteile sorgten für Unfälle

Möckmühl.Ein unbekannter LKW-Fahrer verlor am Samstag kurz nach 21 Uhr mehrere Reifenteile durch einen Reifenplatzer. Der Fahrer war auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Die Reifenteile lagen kurz nach der Ausfahrt Möckmühl, noch vor dem Parkplatz „Egerten“. Unbeirrt setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Reifenteile auf der Fahrbahn zu kümmern. In der Folge fuhren mehrere Fahrzeuglenker darüber. Die Autos wurden erheblich beschädigt. Bei den betroffenen zehn Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 50 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019