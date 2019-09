Rechte einer Teilzeitkraft

Odenwald-Tauber.Welchen Urlaubsanspruch haben Teilzeitbeschäftigte? Wie lange dürfen sie zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist? Antworten auf rechtliche Fragen zur Teilzeittätigkeit gibt es im Workshop mit Rechtsanwalt Jörg Ernstberger. Er informiert über das Teilzeit- und Befristungsgesetz, die Regelungen bei der Rückkehr nach Eltern- bzw. Pflegezeiten sowie das Arbeitsrecht in Mini- und Midijobs. Der Workshop ist am 30. September von 13.30 bis 15.30 Uhr in Buchen (Mehrgenerationentreff, Hollergasse 14). Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen unter Telefon 0791/9758321(Agentur für Arbeit, Susanne Ehrmann) oder unter Telefon 06261/675683 (Jobcenter, Kirsten Haber) sind erwünscht. Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, das Jobcenter Neckar-Odenwald-Kreis und das Regionalbüro für berufliche Fortbildung.

