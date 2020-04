Rauschgift sichergestellt

WÜRZBURG.Bei der Verkehrskontrolle eines 56-Jährigen stellten Beamte der Würzburger Polizei am Donnerstagnachmittag 500 Gramm Rauschgift sicher. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 15:45 Uhr hatten Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg den Audifahrer in der Stuttgarter Straße angehalten. Bei der Kontrolle händigte der 56-Jährige den Polizisten insgesamt 500 Gramm Amphetamin aus. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und in eine Haftzelle gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann am Freitagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

