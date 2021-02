Rätselhafte Rangelei

Würzburg.Ein Mann beobachtete am Montagabend in Würzburg eine Rangelei zwischen einem 34-Jährigen und einer älteren Frau. Als er den jungen Mann ansprach, flüchtete dieser umgehend. Der 34-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Gegen 17.45 Uhr joggte ein 32-jähriger Würzburger den Fußweg in der Lindleinstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 25b bemerkte er eine Rangelei zwischen einer etwa 70-jährigen Frau und einem jungen Mann. Da ihm dies merkwürdig vorkam, sprach er den 34-Jährigen unvermittelt an. Offensichtlich ertappt, flüchtete dieser sofort. Der Jogger versuchte den Mann noch zu verfolgen, verlor ihn jedoch aus den Augen. Was zwischen dem 34-Jährigen und der Seniorin vorgefallen war, konnte jedoch nicht mehr geklärt werden, da die Frau nicht mehr aufzufinden war.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.02.2021