Würzburg/Schweinfurt.Die Fakultät Maschinenbau der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt beweist in der aktuellen Corona-Krise Erfindungsreichtum. Sie bietet Studierenden ein „Praktikum to go“ für zuhause an. Damit können sie anhand kleiner Sets die Prinzipien des Magnetismus erfassen, betonen die Verantwortlichen.

In Krisensituationen wie der aktuellen Pandemie sind Kreativität und Improvisation gefragt – so hat sich die Fakultät Maschinenbau etwas Besonderes einfallen lassen: Die Studien- und Prüfungsordnung sieht für Studierende insgesamt 15 Praktika vor, die im Team an großen Maschinen in den Laboren durchgeführt werden. Dies ist im Rahmen der Verordnungen im Moment nicht realisierbar.

Acht Sets stehen bereit

Die Alternative: ein „Praktikum to go“. Professor Dr. Alexander Hofmann hat die kleinen Boxen mit acht Sets für die Studierenden der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt mit additiv gefertigten Bauteilen, einer Sensorelektronik aus einem Forschungsprojekt sowie einer eigenen Software ausgestattet.

Sie stehen auf dem Campus abholbereit inklusive einer beigefügten Versuchsbeschreibung.

Zuhause können die jungen Studierenden dann die Versuche zum Verhalten von Magnetfeldsensoren experimentell durchführen auf Basis einer Anleitung über eine 90-minütige Zoom-Veranstaltung.

Abschließend schreiben die jungen Wissenschaftler einen Praktikumsbericht über ihre Versuche und bringen die Boxen wieder zurück an ihre Hochschule.

Ziel des experimentellen Labors ist es, so Professor Dr. Hofmann, das Verhalten magnetischer Sensoren in realen Anwendungen erfahrbar zu machen.

Die Studierenden werden derartige Sensoren in ihren künftigen Tätigkeitsbereichen in vielen innovativen Anwendungen vorfinden, unter anderen in Elektromotoren, Drehgebern, Näherungsschaltern, Flugsteuerungssystemen, Drehmomentsensoren oder medizinischen Bildgebungsgeräten.

