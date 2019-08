Porsche kam von der A 3 ab

Schlüsselfeld.Eine 25-jährige Porschefahrerin war am Mittwoch gegen 19.20 Uhr auf der A 3 in Richtung Passau unterwegs, als sie bei Schlüsselfeld plötzlich die Kontrolle über ihr Auto verlor und von der Fahrbahn geriet. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Frau in einer Linkskurve aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts in die Böschung geriet. Der Wagen der Nürnbergerin überschlug sich im Anschluss mehrfach und kam neben der Straße zum Liegen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die 25-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 65 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019