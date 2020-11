Polizisten angegriffen

Würzburg.Erst überquerte ein junger Mann am Sonntagabend verbotenerweise die Gleise im Würzburger Hauptbahnhof. Dann griff er zwei Polizisten mit Tritten und Schlägen an. Der 21-Jährige hatte laut Polizeibericht mehrere Gleise am Hauptbahnhof überquert. Nachdem Zeugen die Bundespolizei verständigt hatten, wurde der Mann von den Beamten am Bahnsteig angetroffen. Im Gespräch mit den Polizisten zeigte er sich sehr unkooperativ und aggressiv. Im Laufe der Kontrolle schlug und trat er dann unvermittelt in Richtung eines Beamten, traf diesen aber nicht. Der Mann wurde gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Hier zeigte er sich weiter uneinsichtig und leistete den Anweisungen der Polizisten nur sehr zögerlich Folge. Gegen 23.45 Uhr wurde er auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Polizeibeamte und Körperverletzung. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020