Polizeiauto überschlägt sich

Mainstockheim.Zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Polizeibeamten kam es am frühen Dienstagmorgen auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Um Kollegen bei einem Einbruchsalarm zu unterstützen, hatten sich die beiden Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried gegen 2 Uhr über die A 3 auf den Weg nach Kitzingen gemacht. Auf Höhe Mainstockheim geriet der 22-jährige Fahrer wohl in das linke Bankett und verlor die Kontrolle über den Streifenwagen. Nachdem sich das Fahrzeug überschlagen hatte, blieb es stark beschädigt auf der Autobahn in Richtung Nürnberg stehen. Der Fahrer und seine vier Jahre ältere Kollegin erlitten dabei leichtere Verletzungen und kamen nach der medizinischen Erstversorgung vorsorglich in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die A 3 für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt werden. Es kam zeitweise zu einem kilometerlangen Stau.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.02.2020