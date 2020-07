Polizeiauto in Brand gesetzt

Würzburg.Nach Hinweisen auf eine nicht genehmigte Musikveranstaltung am Würzburger Bismarckturm im dortigen Naturschutzgebiet kontrollierte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Freitag mehrfach den geplanten Veranstaltungsort. Erste Aufbauarbeiten vor Ort unterband die Polizei gegen 21.30 Uhr.

Bei einer weiteren Kontrolle gegen 22 Uhr machte ein Mann die Beamten darauf aufmerksam, dass einer der an der Einmündung Reußenweg/Albertsleitenweg abgestellten Streifenwagen in Brand gesetzt worden war. Tatsächlich züngelten bereits Flammen im Bereich eines Reifens. Das Übergreifen des Brandes auf das gesamte Auto konnte eine weitere Streife mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verhindern. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem oder den Verursachern verlief ergebnislos. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Noch vor Ort stellten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und Unterstützungskräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Identität von rund 200 Besuchern der geplanten Veranstaltung fest, die als Zeugen der Brandstiftung in Betracht kommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020