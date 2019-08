Polizei sucht Zeugen

SCHWARZACH.Nachdem am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2421 ein 23-Jähriger ums Leben kam, hat die Verkehrspolizeiinspektion Wurzburg-Biebelried die Ermittlungen insbesondere zur Unfallursache übernommen. Der Fahrer eines BMW war am Freitagabend aus bislang unklarer Ursache auf der Staatsstraße 2421 in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammengestoßen. Der 23 Jahre alte Fahrer des BMW überlebte den Unfall nicht, die sieben Insassen des Kleinbusses wurden teilweise schwer verletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion sucht Personen, die zwischen 18.15 und 18.30 Uhr zwischen Dullstadt und Atzhausen unterwegs waren. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Telefon 09302/9100 melden.

