Polizei sucht nach Mann mit Waffe

Würzburg.Ein Notruf erreichte die Polizei am Donnerstag in Würzburg, nachdem in Kürnach ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand gesichtet worden war.

Die Polizei fahndete mit Unterstützungskräften nach dem Verdächtigen. Die Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Gegen 14 Uhr war der Zeuge auf den Mann aufmerksam geworden, der zu Fuß unterwegs war und offenbar eine Schusswaffe in der Hand hielt.

Ob es sich hierbei um eine scharfe Waffe oder um eine Schreckschusspistole handelte, ist noch unklar. Der Zeuge gab an, von dem Unbekannten bedroht worden zu sein.

Die Polizei ist weiter verstärkt im Ortsbereich von Kürnach präsent. Der Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, er trug eine grüne Jacke und Mütze und hatte einen Rucksack dabei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020