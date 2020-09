Polizei fahndet nach Exhibitionisten

Würzburg.In der Straßenbahn auf Höhe der Haltestelle „Talavera“ kam es am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, zu einer exhibitionistischen Handlung. „Direkt neben einer 15-Jährigen Schülerin führte eine unbekannte Person offenbar sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend“, so die Polizei in einer Presseerklärung.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 50 Jahre alt, - kräftige Statur mit stark hervorstehendem Bauch, bekleidet mit langer brauner Cordhose, hellgrüner Jacke und brauner Schildmütze, kein Brillenträger.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nach Zeugen, die den unbekannten Mann bemerkt haben und Hinweise geben können. Diese melden sich unter Telefon 0931/4572230.

