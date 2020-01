Peter Buchenau referiert zusammen mit Co-Autoren

Würzburg.Peter Buchenau, Autor und Coach für Persönlichkeitsentwicklung aus Waldbrunn, stellt mit drei Mitverfassern am Mittwoch, 29. Januar, ab 18.30 Uhr sein neues Werk „Chefsache Zukunft“ im Gründerzentrum (IGZ) in Würzburg-Lengfeld vor.

Das Buch thematisiert, wie sich Gesellschaft, Berufe und Arbeitsweisen in Zukunft verändern und wie man mit Zuversicht und Mut solche Herausforderungen annimmt.

Buchenau hat auf der Buchmesse in Frankfurt mit zahlreichen seiner insgesamt 30 Co-Autoren „Chefsache Zukunft“offiziell präsentiert.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung in Würzburg stehen vier Autoren, jeder hat sein „Lieblingsthema“, zu dem er sich äußert: Während Peter Buchenau zu „Homo Digitalis – Wie wird sich der Mensch der Zukunft verändern?“ referiert, nimmt Falk Janotta folgenden Aspekt unter die Lupe: „Vom CIO zum CEO – Wieso IT-Fachkräfte ins Top-Management aufsteigen müssen?“

Trixi Hoferichter, Inhaberin einer Rechtsanwaltskanzlei in Würzburg, erläutert, was „Führungszufriedenheit“ aus ihrer Sicht kennzeichnet. „Stress und Zufriedenheit in der digitalen Welt“ – so lautet das Thema von Antje Rohrbach.

„Die Gesellschaft verändert sich und somit auch Unternehmen und Führungskräfte.

Ebenso verändert sich jedes Fachgebiet: Vertrieb, Marketing, Werbung, Autoren, Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Pflege“, sagt der 57-jährige Buchenau zu der Intention, die er mit dem Buch verfolgt.

