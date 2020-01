Peter Altmaier hält Vortrag

Würzburg.Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, kommt an die Universität Würzburg. Am Donnerstag, 6. Februar, hält er einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Industriestrategie 2030“. Herausragende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft an die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni Würzburg einladen und so den Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft fördern: Das ist das Ziel der International Economic Policy Lecture, zu der das Volkswirtschaftliche Institut regelmäßig einlädt. Auf Einladung von Professor Peter Bofinger spricht Altmaier am Donnerstag, 6. Februar, über das Thema „Industriestrategie 2030“. Dabei besteht auch die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Minister. Der Vortrag beginnt um 14.15 Uhr im Audimax der Neuen Universität, Sanderring 2; der Eintritt ist frei. Sein Vortrag wird per Video auch in zwei weitere Hörsäle im gleichen Gebäude übertragen. uni

