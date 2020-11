Pedelec stößt mit Auto zusammen

Würzburg.Zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Pedelec kam es am Mittwoch gegen 16.55 Uhr in der Veitshöchheimer Straße auf Höhe des neuen Hafens in Würzburg. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer war auf dem Einfädelungsstreifen in Richtung Würzburg unterwegs. Auf dem dortigen Fahrradweg kreuzte ein 53-Jähriger mit seinem Pedelec in entgegenkommender Richtung die Fahrbahn. Hierbei übersah er offensichtlich den vorfahrtsberechtigten Seat. Trotz eines Ausweichmanövers des sofort reagierenden Pkw-Fahrers kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und musste nach jetzigem Stand schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020