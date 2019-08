Passantinnen wurden belästigt

Würzburg.Passantinnen wurden am Sonntagmorgen in der Würzburger Innenstadt von einem Exhibitionisten belästigt. Die 31-jährige Geschädigte befand sich in Begleitung von Freundinnen in der Innenstadt und wurde plötzlich von einem jungen Mann angesprochen. Dieser versuchte nun, der Frau an die Brust zu fassen, ließ aber dann wieder von ihr ab. Kurz darauf stand er an der Ecke Koellikerstraße/Juliuspromenade, hielt sein erigiertes Glied in der Hand und manipulierte daran.

Bis zum Eintreffen der Polizei entfernte sich der Exhibitionist, wurde aber während der Sachverhaltsaufnahme erkannt und festgenommen. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019